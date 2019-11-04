На Московскую область обрушится сильный ветер

Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра до утра 6 ноября.

По прогнозу синоптиков, днем 5 ноября в столице ожидается облачная, возможно дождливая погода с температурой до 12–14°С и порывами ветра до 5–10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал в России «розовую зиму». Это означает, что температура в зимние месяцы на большей части страны будет выше или около нормы.