Сбербанк открыл в отделении McDonald's после оттока клиентов

В отделении Сбербанка на Новослободской улице в Москве открылся первый McDonald's. Таким образом банк рассчитывает бороться с падением посещаемости офисов.

Точка обслуживания McDonald's находится после зоны банкоматов. Там установлены кофемашина и планшет, с помощью которого можно сделать заказ. В самом офисе еду не готовят.

Через 300 метров от отделения находится само кафе. Как предполагают «Ведомости», еду будут доставлять оттуда.

Доставкой займется Delivery Club. Сбербанк является его совладельцем.

Запредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщал о снижении потока клиентов. По его прогнозам, за 3-5 лет он может упасть до 30%.

Ранее Сбербанк перевел интерфейс 80% банкоматов на узбекский и таджикский языки.

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