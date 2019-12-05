Интерфейс банкоматов «Сбера» перевели на таджикский и узбекский

В 80% банкоматов «Сбербанка» стало доступно обслуживание на таджикском и узбекском языках. На них переведены операции снятия денег, проверки баланса и оплаты сотовой связи.

Как пояснили в пресс-службе банка, большое количество клиентов кредитной организации — это граждане Узбекистана и Таджикистана. Для улучшения обслуживания интерфейс банкоматов перевели на их родные языки.

Кроме того, в офисах «Сбербанка» доступны презентации на таджикском и узбекском. Переведена на эти языки информация о мобильном приложении и популярных у иностранцев продуктах — дебетовых картах.

В банкоматах «Сбербанка» возможно обслуживание на десяти языках, в том числе английском. В России кредитная организация имеет 77 тысяч устройств.

Ранее «Сбербанк» сообщил, что не гарантирует стопроцентную защиту сбережений из-за отсутствия технологий.

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