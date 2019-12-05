Интерфейс банкоматов «Сбера» перевели на таджикский и узбекский

Интерфейс банкоматов «Сбера» перевели на таджикский и узбекский

Фото: Flickr

В 80% банкоматов «Сбербанка» стало доступно обслуживание на таджикском и узбекском языках. На них переведены операции снятия денег, проверки баланса и оплаты сотовой связи.

Как пояснили в пресс-службе банка, большое количество клиентов кредитной организации — это граждане Узбекистана и Таджикистана. Для улучшения обслуживания интерфейс банкоматов перевели на их родные языки.

Кроме того, в офисах «Сбербанка» доступны презентации на таджикском и узбекском. Переведена на эти языки информация о мобильном приложении и популярных у иностранцев продуктах — дебетовых картах.

В банкоматах «Сбербанка» возможно обслуживание на десяти языках, в том числе английском. В России кредитная организация имеет 77 тысяч устройств.

Ранее «Сбербанк» сообщил, что не гарантирует стопроцентную защиту сбережений из-за отсутствия технологий.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!