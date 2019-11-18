Московское метро меняет расписание работы

Московское метро меняет расписание работы

Фото: MOSCOVERY.COM

Три станции метро Москвы будут открываться позже на десять минут.

Станции «Библиотека им. Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры» Сокольнической линии московского метро будут открываться в 5:40. Новое расписание будет действовать в ближайшие две недели.

Время отправления поездов с этих станций останется прежним. Более позднее открытие данных станций связано с организационно-учебными мероприятиями подземки, сообщают «Известия».

Ранее Минтранс предложил устанавливать на станциях метро и платформах железной дороги фандоматы ― устройства, которые будут принимать алюминиевые банки, пластиковые и стеклянные бутылки в обмен на пополнение транспортной карты или баллы на парковку.

Ведомство пригласило обсудить пилотную реализацию проекта РЖД, правительство Москвы представителей московского, петербургского и нижегородского метрополитенов, Росжелдор, Росавтодор, Минприроды и Минпромторг.

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