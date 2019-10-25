Минтранс предложил менять бутылки на проезд в метро

Минтранс предложил менять бутылки на проезд в метро

Фото: Беларусь сегодня

Минтранс предложил устанавливать на станциях метро и платформах железной дороги фандоматы ― устройства, которые будут принимать алюминиевые банки, пластиковые и стеклянные бутылки в обмен на пополнение транспортной карты или баллы на парковку.

Ведомство пригласило обсудить пилотную реализацию проекта РЖД, правительство Москвы представителей московского, петербургского и нижегородского метрополитенов, Росжелдор, Росавтодор, Минприроды и Минпромторг.

Совещание по этой теме должно пройти в ближайшие дни, пишут «Ведомости».

Полный список приглашенных участников опубликовал телеграм-канал «Зеленый змий». Он также сообщил, что инициатором проекта выступило ООО «Зеленая собака», где предложили зачислять деньги от сдаваемой москвичами тары на карты «Тройка».

В сообщении телеграм-канала говорилось, что Минтранс обсуждает с правительством Москвы вопрос об установке фандоматов в 2020 году.

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