Московские власти заверили в отсутствии радиации в зоне ЮВХ

В департаменте строительства Москвы заявили об отсутствии загрязнения радионуклидами в зоне строительства скростной автомагистрали Юго-Восточная хорда (ЮВХ). Это подтвердили инженерно-геологические изыскания.

Московские власти объяснили, что на месте строительства путепровода вдоль территории завода полиметаллов нет превышения радиационного фона. Тем не менее на время строительства ЮВХ организуют круглосуточный мониторинг для выявления случаев негативного воздействия на среду.

В департаменте сказали «Интерфаксу», что при обнаружении радиоактивного загрязнения незамедлительно приступят к рекультивации почвы.

Ранее сообщалось, что в зону прокладки хорды попадает могильник радиоактивных отходов. В Москомархитектуры заверяли, что маршрут не затронет участок с ураном и торием. Летом состоялись митинги противников строительства трассы.