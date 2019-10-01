Московские шаманы «наехали» на якутских из-за Путина

Шаманка из Москвы Наталья Мирна собралась пешком дойти из столицы в Якутию. Она намерена донести до якутских лже-колдунов «правду» о российском президенте Владимире Путине.

Мирна заявила, что действует по указанию Верховного шамана. Он якобы поручил ей изменить мнение якутских шаманов о российском лидере и избавить шаманское сообщество от ереси, распространяемой ими.

На вопрос корреспондента «Русской планеты», что она собирается делать в Якутии, шаманка ответила: «Покажу фотографии Крымского моста, дорог. Расскажу что наш президент лучший в мире».

Напомним, ранее якутский шаман Александр Габышев отправился из Якутии в Москву «изгонять Путина», которого считал «порождением темных сил». С марта по сентябрь он прошел три тысячи километров из восьми. За это время к нему присоединились два десятка россиян. 19 сентября шамана задержали, против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.