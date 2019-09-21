Шедший к Путину шаман стал фигурантом уголовного дела
В отношении якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Кремль «изгонять Путина», завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК).
Как сообщает РИА «Новости», сейчас его выпустили из психиатрического диспансера под подписку о невыезде, чтобы он мог повидаться с семьей.
Александр Габышеа был доставлен в больницу 20 сентября. Медики хотели поговорить с ним для выявления возможных психических расстройств и при необходимости начать лечение.
Напомним, он направляется в Москву пешком и планирует дойти до Кремля к 2021 году. Аналогичную попытку Габышев делал в прошлом году, но тогда он говорил, что хочет рассказать Путину о жизни в России.
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