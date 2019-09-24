Московская область стала рекордсменом по пропаже детей

Следственный комитет выяснил регионы с самой частой пропажей несовершеннолетних. Больше всего детей пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях.

По словам представителей СК, в 2018 году о безвестном исчезновении несовершеннолетних сообщили 13 683 раз. Уже в первые шесть месяцев 2019 года - 8383 случая.

Успокаивает то, что местонахождение большинства лиц по таким сообщениям уже установлено. Не найдено на данный момент - 98 детей.

Главной причиной пропажи является отсутствие надлежащего контроля за детьми в социальных учреждениях, жестокое обращение, конфликты в семье или неблагоприятные условия труда, пишут «Известия».

Ранее пятилетнюю девочку нашли живой через трое суток. Ребёнок потерялся в лесу в Нижегородской области.