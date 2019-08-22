Пропавшего ребёнка нашли в лесу

Пятилетнюю девочку нашли живой через трое суток. Ребёнок потерялся в лесу в Нижегородской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об исчезновении ребёнка. В поисках учавствовало около 1000 сотрудников СК,МВД. Также были задействованы военнослужащие, волонтеры и поисковые отряды. Использовалась многочисленная техника, пишут РИА Новости.

Сейчас девочка находится в больнице. Она в истощенном состоянии, под присмотром врачей.

Ранее охотник обнаружил в лесу двух пенсионеров под Пермью. Пожилая пара продержалась под дождём и грозами пять суток.