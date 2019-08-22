Пропавшего ребёнка нашли в лесу
Пятилетнюю девочку нашли живой через трое суток. Ребёнок потерялся в лесу в Нижегородской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об исчезновении ребёнка. В поисках учавствовало около 1000 сотрудников СК,МВД. Также были задействованы военнослужащие, волонтеры и поисковые отряды. Использовалась многочисленная техника, пишут РИА Новости.
Сейчас девочка находится в больнице. Она в истощенном состоянии, под присмотром врачей.
Ранее охотник обнаружил в лесу двух пенсионеров под Пермью. Пожилая пара продержалась под дождём и грозами пять суток.
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