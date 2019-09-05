Московская мэрия отказала оппозиции в митинге 14 сентября

Московские власти отказались согласовывать митинг оппозиции на проспекте Сахарова 14 сентября.

Отказ мэрия мотивировала «культурно-просветительскими и социально значимыми массовыми мероприятиями», которые в этот день будут проводиться на проспекте.

Взамен оппозиции предложили собраться у памятника «Солдату Отечества — XX век» на пересечение улиц Перерва и Люблинской, сообщает РБК.

Заявку на акцию протеста подала помощница бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова и заявитель последних мероприятий оппозиции Эльвира Вихарева. Митинг против политических репрессий и полицейского насилия предполагается провести с 14 до 18 часов.

В случае отказа Вихарева обещала обратиться в суд.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий проходят в столице с середины июля.

В минувшую субботу, 31 августа, в Москве состоялся очередной митинг. Несмотря на то, что он не был согласован, правоохранительные органы никого не задержали.