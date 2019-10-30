Мошенники-следователи вымогают деньги у пенсионеров

Следственный комитет предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

По данным ведомства, аферисты убеждают жертв, которыми чаще всего выбирают пожилых людей, что те признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсифицированным БАДов, и обещают «выбить» из преступников возмещение ущерба.

Для этого мошенники предлагают якобы потерпевшему доплатить какую-то сумму для «ускорения» процесса.

В СК РФ напоминают, что для реального возмещения ущерба от преступлений ничего никуда перечислять не нужно – для этого действуют иные правовые механизмы, не предполагающие никаких взносов.

Также ведомство просит граждан, получавших подобные звонки, не отлагая обращаться в правоохранительные органы.

Ранее жертвами аферистов стали 457 клиентов, желающих открыть вклады в коммерческом банке. Россиянам выдавали договоры и приходные кассовые ордера, но в базу информацию о вкладчиках не вносили.