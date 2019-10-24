В банке похитили деньги 457 желающих открыть вклады россиян

В банке похитили деньги 457 желающих открыть вклады россиян

pixabay.com

У 457 клиентов, желающих открыть вклады в коммерческом банке, похитили деньги. Россиянам выдавали договоры и приходные кассовые ордера, но в базу информацию о вкладчиках не вносили.

В хищении обвиняется сотрудница московского банка. Ее подозревают в краже более 400 млн рублей.

По версии следователей, она брала деньги клиентов и выдавала им документы, подтверждающие внесение средств в кассу. Однако в банковскую базу информация не вносилась, средства не поступали в собственность банка и похищались, рассказывает «Интерфакс».

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В 2017 году она скрылась, но спустя год ее задержали в Черногории и выдали России.

Ранее бухгалтер на заводе в Кузбассе украла деньги предприятия, заменяя одну букву в документах.

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