Бухгалтер украла деньги завода заменяя одну букву в документах

На предприятии в Кузбассе бухгалтер украла несколько миллионов рублей, заменяя лишь одну букву в названии организации. За это ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Женщина работала на заводе по изготовлению безалкогольных напитков. Она создала фэйковую организацию, по названию похожую на одного из поставщиков предприятия.

Иногда эту организацию она добавляла в документы на оплату услуг. Деньги при этом шли не подрядчику, а на счет бухгалтера. В результате мошенница украла у завода 3 млн рублей, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее в Краснодаре 45-летняя женщина украла у граждан 5 млн рублей по несуществующей социальной госпрограмме.