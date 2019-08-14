Краснодарцев грабили по выдуманной госпрограмме

В Краснодаре 45-летняя Наталья Савельева украла у граждан пять миллионов рублей на несуществующую государственную социальную программу. Суд приговорил ее к 3,5 годам колонии по делу о мошенничестве.

По версии следствия, женщина подделала постановления администрации города и предлагала гражданам помощь в приобретении участков под строительство дома в пригородном поселке Новознаменский. Она брала с них деньги и обещала, что их внесут в реестр получателей земли по некой государственной социальной программе.

В результате граждане потеряли пять миллионов рублей. Савельева была задержана сотрудниками ФСБ при попытке забрать 1,5 миллиона рублей у очередного клиента, передаёт «Интерфакс».

Ранее на главу Туапсе Владимира Зверева завели уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.