На мэра Туапсе завели уголовное дело

Главу Туапсинского городского поселения Владимира Зверева обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292 и ч. 1 ст. 292 уголовного кодекса России.

По данным следствия, в мае к главе Туапсе обратился предприниматель с просьбой сдать ему в аренду на 49 лет один из местных земельных участков. Зверев, зная, что он не имеет права выделять участок без торгов, все же пошел на уступку и издал постановление о его предоставлении. При этом в документ были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда.

Помимо этого, чиновник указал в договоре заниженную стоимость аренды за год. В результате всех этих действий бюджет Туапсе потерял более 23 миллионов рублей.

Сейчас чиновник задержан. Следствие ходатайствует о его аресте.

В июле против астраханских чиновников завели 43 уголовных дела