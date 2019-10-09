Мосгорсуд оставил без изменений приговор Кириллу Жукову, который на несогласованной акции 27 июля коснулся рукой шлема сотрудника Росгвардии.

Активиста приговорили к трем годам тюрьмы.

9 октября суд рассмотрел апелляцию на приговор районного суда. Прокурор просил оставить решение неизменным.

По просьбе адвоката Жукова судья приобщила к делу видеозапись, на которой видно, что от прикосновения активиста забрало шлема не открывается, а резкое движение головой росгвардейца не связано с действием Жукова.

Это доказывает, что никаких противоправных действий он не совершал.

Более того, адвокат провела эксперимент, доказывающий, что от прикосновения к забралу боец не мог испытать боль.

Напомним, что никаких побоев за теле сотрудника Росгвардии также не было зафиксировано.

Тем не менее, Кирилл Жуков был признан виновным в применении насилия к представителю власти, не опасного для здоровья. Он проведет ближайшие три года в колонии общего режима, сообщает «Медиазона».