В МГД обсудят изменения в избирательное законодательство

В Мосгордуме готовы обсудить предложения Общественной палаты столицы о внесении изменений в избирательное законодательство, заявила член депутат МГД Инна Святенко.

Ранее Совет Общественной палаты принял решение сформулировать рекомендации по модернизации избирательной системы. В частности, Совет поддержал предложения организовать сбор подписей в электронном виде и снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата, до 0,5% от числа избирателей в округе.

«Пусть предлагают, мы рассмотрим. Здесь с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, поэтому считаю, что, если есть предложения, конечно, они должны, наверное, быть чем-то обоснованы. Если они обоснуют все эти предложения, а Дума – это коллегиальный орган, который будет это обсуждать, то, пожалуйста», — приводит слова Святенко РИА «Новости».

Депутат отметила, что не согласна с предложением обязать органы МВД при сверке данных в подписных листах предоставить кандидатам полную информацию о найденном несоответствии.

По ее словам, каждое из предложений нужно рассматривать отдельно, в том числе предложение по сбору подписей в электронном виде.

«Есть нюансы, над которыми нужно еще поработать, да, нужно, чтобы с одной стороны, была проще вся эта система, а с другой стороны, чтобы она была более защищена и потом не было сомнения, что потом где-то могут всплыть эти данные. Это важная работа, и она должна быть. И я почти уверена, что изменения будут в избирательном кодексе», — добавила спикер.

Напомним, в этом году избирательную кампанию в Мосгордуму сопровождали массовые акции протеста из-за недопуска на выборы независимых кандидатов — отказ в регистрации получили 57 самовыдвиженцев.

В итоге по результатам голосования 8 сентября 20 оппозиционеров заняли кресла в московском парламенте.