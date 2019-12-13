Моряки из России открыли четыре острова в Красном море

Моряки из России открыли четыре острова в Красном море

Фото: Pixabay

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» открыл и очертил четыре ранее неизвестных участка суши в Красном море. Новые данные внесут в навигационные карты для безопасности движения военных и гражданских судов.

За 99 дней похода экипаж обследовал около 7 тыс. квадратных метров в Черном, Средиземном и Красном морях. Моряки открыли четыре участка суши в Красном море и исследовали три острова, передает «Интерфакс».

Благодаря открытию будут заполнены «белые пятна» на участках моря, которые ранее не исследовались. Предыдущий поход состоялся в 1911 году. Его итогом было открытие коралловых островов.

Судно «Донузлав» имеет оборудование для радиолокационных, метеорологических и химико-гидрологических исследований и два гидрографических промерных катера.

Ранее ученые предупредили о появлении так называемых «зон смерти». Они представляют собой непригодные для жизни участки Мирового океана.

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