Морозы до минус 29 градусов придут на новые территории России

В Гидрометцентре заявили, что аномальные холода придут в новые регионы России. На этой неделе морозно станет на севере европейской территории страны, на Урале и в Сибири.

Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В середине недели в Архангельской области и Коми станет минус 16-21 градусов ночью и 7-12 днем. Это ниже нормы на 7 градусов.

На Урале столбики термометров опустятся до минус 24-29 ночью и до 16-21 днем. С 19 ноября похолодает на юге Западной Сибири – там ожидается до минус 17-22 по ночам и 11-16 днем.

В Москве и области со среды на четверг воздух может остыть до минус 8. Днем до конца недели будет около 0, пишет «Российская газета».

Хабаровский и Приморский края, а также Амурскую область накроют снегопады. На Дальнем Востоке немного потеплеет, но к выходным холод вернется.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы надвигаются на Урал и Сибирь. Они продержатся 4-5 дней.

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