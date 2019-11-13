Аномальные холода накроют большую часть России на 4-5 дней

Вторжение по-настоящему холодного арктического воздуха ожидается на большей части территории России. Аномальный холод продержится 4-5 дней.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Отрицательные аномалии установятся в Сибири, на Урале и регионах Дальнего Востока.

Самая тревожная ситуация во второй половине недели будет в Сибири – отклонение от нормы в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях составит 10-17 градусов, температура воздуха опустится до минус 28-37 градусов. Аналогичная погода будет в Алтайском и Красноярском краях, на севере Иркутской области ожидается до минус 43.

«Причем эта аномалия будет длиться долго, мы прогнозируем четыре-пять дней», - сказал Вильфанд ТАСС.

В Дальневосточном федеральном округе – в Якутии, Бурятии, Забайкалье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области – отклонение от нормы составит 7-11 градусов, столбики термометров покажут минус 32-45. На Урале аномалия составит 10-15 градусов, погода установится на уровне 30-36 градусов. На севере Европейской части России – в Коми и Ненецком автономном округе - отклонение будет на уровне 10-13 градусов, а температура опустится до минус 27-29.

Вильфанд заключил, что это чересчур низкие температуры для данного времени года, так как несколько дней таких холодов создают высокую нагрузку на энергосети.

Ранее сообщалось о морозах в Якутии до минус 41 градуса.

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