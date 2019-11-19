Дед Мороз отметил День рождения и отправился в путешествие

18 ноября российский Дед Мороз отметил День рождения.

К главному волшебнику страны съехались герои сказок. С подарками в вотчину приехали Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал-Ири из Салехарда, Алеша Попович из Ярославской области, Кыш Бабай из Казани.

По случаю праздника зажглись огни на елке в Великом Устюге. После этого Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по российским городам и зарубежью. Поездка окончится 30 декабря, а Новый год главный российский волшебник встретит в вотчине вместе с гостями, сообщают «Известия».

Считается, что морозы приходят на вологодскую землю в середине ноября.

Как выяснилось ранее, елка, семья, праздничные блюда, советские фильмы и возможность отоспаться – вот главные атрибуты Нового года для россиян. Речь президента и Дед Мороз не попали в пятерку популярных ответов.

36% путешественников назвали самым главным атрибутом «елку с мишурой и гирляндами». Еще 15% - возможность собраться вместе с семьей. По 13% получили варианты «новогоднее меню» с салатами оливье, мандаринами и селедкой под шубой, а также «возможность отоспаться».

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