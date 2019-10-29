Моногорода могут сократить вдвое
В России может почти вдвое сократиться количество моногородов. Сейчас их насчитывается 321.
После нововведения их может остаться лишь 170. Подобный шаг возможен в рамках новой программы их развития.
Пересмотр перечня моногородов может произойти в 2020 году в рамках госпрограммы РФ «Развитие моногородов», пишут «Известия».
Те города, которые исключат из списка, не смогут получать господдержку.
Моногорода — населенные пункты, которые фактически живут благодаря одному-единственному градообразующему предприятию.
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