Моногорода могут сократить вдвое

В России может почти вдвое сократиться количество моногородов. Сейчас их насчитывается 321.

После нововведения их может остаться лишь 170. Подобный шаг возможен в рамках новой программы их развития.

Пересмотр перечня моногородов может произойти в 2020 году в рамках госпрограммы РФ «Развитие моногородов», пишут «Известия».

Те города, которые исключат из списка, не смогут получать господдержку.

Моногорода — населенные пункты, которые фактически живут благодаря одному-единственному градообразующему предприятию.