У британки остановилось сердце после укуса комара

У 25-летней англичанки Ким Робинсон на три минуты остановилось сердце после укуса комара. Инцидент случился в городе Дагенхам.

По информации Daily Mirror, сразу после укуса насекомого девушка почувствовала острую боль в правой лодыжке. Но она не придала этому особого значения и решила отделаться антибиотиком.

После этого с каждым днем Ким становилось все труднее ходить, она постоянно теряла сознание. В итоге англичанка обратилась в больницу, где у нее обнаружили некротический фасциит. Это инфекция, вызываемая бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens.

Медики предупредили, что ей срочно нужна операция, иначе Ким останется без ноги.

Выяснилось также, что из-за заражения у девушки развился сепсис. Во время операции ее сердце остановилось и врачи ввели ее в искусственную кому.

«Я проснулась и не осознавала, что была в коме, — призналась Робинсон. — Когда мой бывший возлюбленный показал дату на календаре, я испытала шок».

Девушка провела в больнице больше месяца. В процессе реабилитациии ей заново пришлось учиться ходить и разговаривать.

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