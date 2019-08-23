Комары из Азии завезли в Россию опасные тропические болезни

В России из-за миграции комаров из Юго-Восточной Азии и Египта могут распространиться смертельные тропические болезни. Если от укуса пострадает хотя бы один турист, стоит ждать эпидемии в целом регионе.

Комары переносят вирусы Денге, Чикунгунья, Зика, Западного Нила и желтой лихорадки и заняли всё Черноморское побережье и Крым. Ученые бьют тревогу – с повышением температур насекомые появятся в Центральной России.

Российские специалисты исследовали обитающих на юге России насекомых и выяснили, что там распространились популяции двух видов комаров-переносчиков лихорадок. Ученые объясняют перемещение комаров глобальным потеплением.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев сказал «Известиям», что проблема приобрела общемировые масштабы. Аналогичная ситуация наблюдается в Европе, где, по его словам, к 2050 году комары могут занять даже Швецию.

Новые комары отличаются от хорошо известных нам яркими белыми полосами на ногах и спине. Второй вид имеет пятнистое брюшко и черно-белые отметины на ногах.

Вплоть до 2001 года в России таких комаров не было. В последний раз их фиксировали в 1950-х годах. В СССР для истребления насекомых была запущена специальная программа.