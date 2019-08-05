Клещи стали заражать людей еще одной опасной болезнью

Медики установили, что клещи переносят не только опасные для человека энцефалит, боррелиоз и бабезиоз, но и лихорадку Конго-Крым. Случаи заражения ею когда-то были очень редкими, но за последние пять лет инфицированных стало гораздо больше.

Переносчиками опасной болезни являются черноногие клещи. Они обитают в том числе в центральных регионах России.

После укуса такого клеща человек почувствует себя плохо не сразу, а спустя неделю. Заболевание проходит тяжело и сопровождается слабостью, сильной головной болью, тошнотой, лихорадкой. Иногда вирус добирается до мозга и вызывает воспаление, после чего человек навсегда остается инвалидом.

От лихорадки Конго-Крым в этом году скончались два человека – в США и Ирландии, передает РЕН ТВ.

С 2010 года от укусов черноногих клещей умерли не более 21 человек. Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. Потом аналогичный случай установили в Конго в 1956 году.