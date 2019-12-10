Молодежь привлекут на работу на Крайнем Севере зарпатой

Специалисты до 30 лет смогут получать «северные» зарплаты с первого дня работы.

Это означает, что молодые профессионалы будут иметь процентную надбавку за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Добавочная сумма будет зависеть от места работы и может составлять от 50 до 80% от оклада.

В середине декабря это вопрос будет рассмотрен местными властями. Таким образом они надеятся привлечь и закрепить молодые кадры на этих территориях. Сейчас, судя по предлагаемым вакансиям, средняя зарплата, например, в Карелии — 35 тыс. рублей.

Северная надбавка зависит от стажа работы в регионе и может достигать 100%. Сейчас в Карелии сотрудник до 30 лет без трудового стажа не получает надбавку в течение первых шести месяцев или года, пишут «Известия».

Депутаты Госдумы ранее попросили премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить 590 млн рублей. Средства пойдут на переселение жителей страны из ликвидированных населенных пунктов и с полярных станций Крайнего Севера.

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