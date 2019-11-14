Депутаты хотят переселить россиян с Севера

Депутаты Госдумы попросили премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить 590 млн рублей.

Как предполагается, средства пойдут на переселение жителей страны из ликвидированных населенных пунктов и с полярных станций Крайнего Севера. Как сказано вдокументе, кабмином до сих пор не предусмотрено выделение необходимых денег на жилищные сертификаты для переселения россиян из населенных пунктов, находящихся на Севере и приравненных к ним местностям, которые закрываются на основании решений органов власти.

Как говорят в Госдуме, для получения сертификата человеку потребуется 50–60 лет. По данным Министерства строительства РФ на январь 2019 года, на учете состоит 190,94 тыс. семей, имеющих право на получение субсидии, сообщают «Известия».

Эксперты говорят о положительном исходе вопроса, так как Крайний Север снова становится приоритетным для государства.

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