Молдавия может остаться на зиму без российского газа

Молдавия останется без российского газа, если Москва и Киев не договорятся по транзиту. Об этом заявила премьер Молдавии Майя Санду.

По её словам, правительство уже сейчас готовится к такому развитию событий. Она добавила, что «зимой мы можем столкнуться с определенными проблемами, потому что Россия и Украина еще обсуждают проблему транзита российского газа на украинской территории».

При этом, у Кишинёва есть технические решения для этого, поэтому особо волноваться гражданам не стоит, пишет «РИА Новости».

Киев, правда, уже начал тренироваться на случай остановки транзита газа из России. На Украине считают это весьма вероятным сценарием.

Так, оператор газотранспортной системы провел совместно с «Нафтогазом» учения на случай, если поставки газа прекратятся с 1 января 2020 года.