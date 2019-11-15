РФ может создать центр помощи гражданам за рубежом

В Москве хотят создать специальный координационный совет для оказания правовой помощи гражданам РФ и соотечественникам.

По мнению членов Совета по правам человека (СПЧ), именно сейчас - в условиях международной конфронтации российские граждане больше всего сталкиваются с дискриминацией за рубежом. Более того участились случаи судебной предвзятости, сфабрикованных дел и принудительных самооговоров, пишут «Известия».

Документ будет представлен и на ежегодной встре­че представителей СПЧ с президен­том Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что давно занимавший пост главы СПЧ ушел из организации. Уход Михаила Федотова не связан с его возрастом, как заявляли власти.

Читайте нас в мобильном приложении