РФ может создать центр помощи гражданам за рубежом
В Москве хотят создать специальный координационный совет для оказания правовой помощи гражданам РФ и соотечественникам.
По мнению членов Совета по правам человека (СПЧ), именно сейчас - в условиях международной конфронтации российские граждане больше всего сталкиваются с дискриминацией за рубежом. Более того участились случаи судебной предвзятости, сфабрикованных дел и принудительных самооговоров, пишут «Известия».
Документ будет представлен и на ежегодной встрече представителей СПЧ с президентом Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что давно занимавший пост главы СПЧ ушел из организации. Уход Михаила Федотова не связан с его возрастом, как заявляли власти.
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