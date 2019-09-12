Кто может быть президентом – я
С такими людьми, как в России, страну не может возглавлять какой-то слюнтяй, заявил президент Владимир Путин на встрече с бывшими ополченцами в Дагестане.
Соответствующую речь господин Путин произнес после того, как один из ветеранов рассказал о гордости республики за главу страны.
«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется», — приводит слова российского лидера «360».
Руководитель страны заявил, что силы и мужество ему дают простые российские граждане, а затем выпил рюмку водки за дагестанцев.
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