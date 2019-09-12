Владимир Путин выпил рюмку водки за дагестанцев
Президент России Владимир Путин принял участие на мероприятии в честь отражения боевиков на республику Дагестан 20 лет назад.
В начале визита Путин возложил цветы к Мемориалу выходцам из Ботлихского района, а после в течение 20 минут общался с жителями села и ополченцами.
Владимир Путин выпил рюмку водки, которая ждала его 20 лет. В прошлый раз он не стал ее пить, резюмировав это тем, что выпьет ее только после победы, передает Lenta.ru.
В августе-сентябре 1999 года боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана.
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