Полиции могут разрешить изымать детей из семьи

Полиции могут разрешить изымать детей из семьи

Фото: Вечерняя Москва

МВД хочет разрешить своим сотрудникам изымать детей из семьи, заявил начальник профильного управления МВД Станислава Колесника. По его словам, в ведомстве понимают «приоритет сохранения семьи», однако порой меры по «изоляции» ребенка требуется принять незамедлительно.

«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения», — цитирует Колесника «Интерфакс».

Он отметил, что в МВД уже подготовили соответствующие предложения по корректировке 77-й статьи Семейного кодекса («отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью»).

Ранее сотрудники МВД стали лидерами в списке коррупционеров.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!