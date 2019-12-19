Полиции могут разрешить изымать детей из семьи

МВД хочет разрешить своим сотрудникам изымать детей из семьи, заявил начальник профильного управления МВД Станислава Колесника. По его словам, в ведомстве понимают «приоритет сохранения семьи», однако порой меры по «изоляции» ребенка требуется принять незамедлительно.

«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения», — цитирует Колесника «Интерфакс».

Он отметил, что в МВД уже подготовили соответствующие предложения по корректировке 77-й статьи Семейного кодекса («отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью»).

Ранее сотрудники МВД стали лидерами в списке коррупционеров.

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