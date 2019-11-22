Могилы 145 человек найдены под американской школой

На территории американской школы King High School в городе Тампа нашли кладбище со 145 захоронениями.

Поиски останков начались в октябре, после того, как появились сообщения о возможных захоронениях под учебным заведением. Их нашли с помощью георадара.

По предварительным данным, здесь хоронили представителей местной афроамериканской общины 75 лет назад. Всего на территории школы могут быть захоронены 230 человек, среди которых также младенцы.

Власти решают, что делать дальше с территорией школы, сообщают «Известия».

Ранее ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами 214 воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. В одном из актов говорится, что их закопали живьем.

В документах от 15 апреля 1943 года сказано, что на телах детей не было огнестрельных ран, что подтверждает версию о погребении заживо.

В следующем акте от августа 1943 года приводится больше подробностей. Из него следует, что в братской могиле были дети с отклонениями в физическом развитии: у кого-то искривлен позвоночник, у других – «укороченные конечности», у третьих отсутствовали части тела. Все они имели инвалидность.

В документах указано, что дети умерли в машинах-«душегубках» от отравления выхлопными газами. Эту версию подтвердила свидетельница, которая не слышала криков детей в момент разгрузки.

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