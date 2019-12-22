Модный дом Киры Пластиноной в Москве ограбили

Один из посетителей модного дома Киры Пластининой в Климентовском переулке Москвы похитил у администратора магазина 7,5 тысяч рублей.

Инцидент произошел 21 декабря. После того, как мужчина похитил деньги он попытался скрыться, однако был задержан. Злоумышленником оказался 32-летний житель подмосковных Химок.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, пишет РЕН ТВ.

Ранее в Москве задержали 32-летнего «гостя» столицы, грабившего пенсионерок.

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