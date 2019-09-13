«Гость» столицы обворовывал старушек на улице

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину. Его подозревают в серии ограблений пенсионерок.



Сотрудники уголовного розыска УВД по Восточному Административному Округу задержали 32-летнего «гостя» столицы, подозреваемого в серии грабежей.



Как сообщает следствие, одно из ограблений произошло у подъезда дома на Уральской улице. Пенсионерка возвращалась домой из магазина. Неизвестный подошел сзади, выхватил кошелек из сумки и убежал. Полицейским удалось задержать вора по горячим следам.



Также сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к совершению еще двух похожих преступлений.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет «РИА Новости».

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