Мужа подозревают в убийстве жены из-за ревности

Житель Москвы попал в число подозреваемых в убийстве своей жены на почве ревности. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Следственного управления СК по столице.

Трагедия произошла 12 сентября утром на улице Маршала Тухачевского в квартире одного из домов.

Следствие сообщило версию убийства: мужчина поссорился с супругой и в порыве ревности два раза выстрелил в нее. Женщина скончалась на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Однако мужчина уже задержан.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Сообщается также, что подозреваемый стрелял из пистолета ТТ. Полицейским еще предстоит выяснить его происхождение, пишут «Известия».

Ранее московская полиция задержала преступника, жестоко убившего 25-летнюю девушку на детской площадке в городе Раменское. Мужчина нанес ей двадцать ножевых ранений на глазах у маленького ребенка.