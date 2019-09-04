Модель научила как похудеть с помощью пиццы

Модель и бывшая участница американской поп-группы Pussycat Dolls Эшли Робертс поделилась секретом своей идеальной фигуры.

Эшли 37 лет и она держит себя в форме благодаря пицце и другим фастфудам, то есть всему тому, что считается вредным для фигуры.

По ее словам, необходимо соблюдать баланс и не впадать в крайности. Питаясь правильно в течение недели, можно побаловать себя пиццей. Эшли считает, что важно, наслаждаясь «вредной пищей», просто получать удовольствие и не ругать себя за слабость.

Из-за любви к пицце модель сняла шоу о еде, а также изучила традиции и историю приготовления этого блюда, пишет Лента.ру.

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