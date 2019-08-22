Секрет стройности раскрыт

«Миссис Россия-2019», победившая в конкурсе, рассказала, как ей удаётся быть стройной. Вес российской красавицы составляет 57-58 килограммов при росте 175 сантиметров.

Она мать четырёх детей, и после родов каждый раз существенно прибавляла в весе. По её словам, помогают бороться с лишними килограммами походы в спортивный зал. Замена мяса рыбой и занятия йогой, пишут РИА Новости.

«Миссис Россия» — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка. Финал конкурса проходил в Москве. Одним из членов жюри был модельер Вячеслав Зайцев.