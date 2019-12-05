Многодетная мать потребовала отпустить Егора Жукова

В Москве многодетная мать Екатерина Богатова призвала власти прекратить уголовное преследование бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Соответствующую петицию женщина разместила на сайте Change.org.

«Меня зовут Екатерина Богатова, у меня высшее техническое образование, живу и работаю в Москве, у меня трое детей», — представилась она, после чего напомнила суть претензий к молодому человеку.

Егору Жукову 21 год. Он студент ВШЭ и блогер. После участия в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля он был арестован по делу о массовых беспорядках.

Основной причиной задержания студента было видео, на котором он дирижирует группой людей на митинге у мэрии. Позже выяснилось, что на видео был вовсе не Егор.

Жукова перевели под домашний арест, а вскоре признали его непричастным к массовым беспорядкам. Однако правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело, курсовые и решили проверить на экстремизм ролики из его видеоблога.

По результатам проверки, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. 12 сентября Росфинмониторинг внес Егора Жукова в список экстремистов и террористов.

«Эти выводы опровергли в своих заключениях независимо друг от друга специалисты лингвисты ВШЭ и РАН. Поэтому считаю, что уголовное дело против Егора Жукова следует прекратить!», — считает Богатова.

Женщина также добавила, что будет рада, «когда Егор выйдет на свободу и продолжит обучение».

Сейчас Жуков до сих пор находится под стражей.

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