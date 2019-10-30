«Много вымысла»: первая реакция на спецоперацию России

В сообщении норвежского телеканала NRK о секретной операции Северного флота «много вымысла», заявил «Интерфаксу» информированный источник.

По словам собеседника агенства, российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых тренировок.

Ранее NRK со ссылкой на данные разведки сообщил, что десять подводных лодок Северного флота проводят секретную операцию, целью которой является отработка прорыва обороны НАТО.

Источники телеканала утверждают, что «это не учения», а «крупнейшая операция» со времен Холодной войны. Она призвана продемонстрировать возможность как можно дальше зайти в воды Атлантики, оставаясь незамеченными.

Более того, по данным NRK, операция началась в начале прошлой неделе. Это значит, что она проходила во время встречи министров иностранных дел России и Норвегии в норвежском Финнмарке.