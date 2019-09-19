Митинг оппозиции 28 сентября на проспекте Сахарова согласован
Столичные власти разрешили оппозиции организовать митинг в поддержку жертв «московского дела» и других политзаключенных. Он состоится 28 сентября на проспекте Сахарова.
Об этом сообщил глава незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов. По его словам, предыдущую аналогичную заявку власти отклонили.
Митинг пройдет с 15 до 17 часов. Планируется, что он соберет до 20 тыс. человек, пишет «Интерфакс».
Этим летом в Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По итогам пятерых участников протестов посадили в тюрьму за применение насилия к полицейским и росгвардейцам. Некоторые участники тех митингов еще остаются в СИЗО.
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