«Мисс Украины» отказалась говорить на украинском языке

«Мисс Украины» отказалась говорить на украинском языке

fbc.net.ua

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась говорить на украинском языке в программе «Светская жизнь». Из-за решения модели ее интервью не вышло в эфир.


Девушка заявила, что не только говорит, но и думает «по-русски», чем вызвала волну гневных комментариев в свой адрес. При этом отметила, что одинаково хорошо владеет и украинским, и русским языком.


В социальных сетях Паша заявила, что будет разговаривать на том языке, который она предпочитает.

При этом девушка заверила, что любит Украину за ее «многонациональность и поликультурность», а также всегда верила в «верховенство права и демократических свобод ее граждан». Кроме того, она отрицает все сообщения о своем отказе общаться на украинском языке, пишут «Известия».

Ранее глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в комментарии журналистам заявил, что не собирается в быту говорить исключительно на украинском языке, за исключением выступлений в Верховной раде.

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Места: Украина
События: общество
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