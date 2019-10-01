«Мисс Украины» отказалась говорить на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась говорить на украинском языке в программе «Светская жизнь». Из-за решения модели ее интервью не вышло в эфир.



Девушка заявила, что не только говорит, но и думает «по-русски», чем вызвала волну гневных комментариев в свой адрес. При этом отметила, что одинаково хорошо владеет и украинским, и русским языком.



В социальных сетях Паша заявила, что будет разговаривать на том языке, который она предпочитает.

При этом девушка заверила, что любит Украину за ее «многонациональность и поликультурность», а также всегда верила в «верховенство права и демократических свобод ее граждан». Кроме того, она отрицает все сообщения о своем отказе общаться на украинском языке, пишут «Известия».

Ранее глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в комментарии журналистам заявил, что не собирается в быту говорить исключительно на украинском языке, за исключением выступлений в Верховной раде.