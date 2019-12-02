Мисс Москва – 2015» обратилась в полицию из-за угроз

Экс-супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в полицию после поступившей информации о готовящемся преступлении в отношении ее сына.

К отцу бывшей «Мисс Москва» обратилась неизвестная, сообщив, что шестимесячному Леону может грозить опасность из-за судебной тяжбы бывших супругов. На встречу Воеводина отправила свою подругу, которая записала разговор, сообщают «Известия».

Напомним, в 2018 году победительница конкурса «Мисс Москва-2015» вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Торжество отметили 22 ноября в подмосковной Барвихе.

Ради 49-летнего супруга она приняла ислам и сменила имя на Рихана. Титула королевы она получить не сможет, так как ими становятся только коренные малайзийки.

Свадьбу организовали в Barvikha Concert Hall. Застолье прошло без алкоголя, а вся еда была халяльной. Невеста оделась в белое пышное свадебное платье, король предстал в традиционной малайзийской одежде, пишет ТАСС.

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