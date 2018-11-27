Ислам и хиджаб: «Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии

Ислам и хиджаб: «Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии

Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Торжество отметили 22 ноября в подмосковной Барвихе.

25-летняя Оксана Воеводина ради 49-летнего супруга приняла ислам и сменила имя на Рихана. Титула королевы она получить не сможет, так как ими становятся только коренные малайзийки.

Свадьбу организовали в Barvikha Concert Hall. Застолье прошло без алкоголя, а вся еда была халяльной. Невеста оделась в белое пышное свадебное платье, король предстал в традиционной малайзийской одежде, пишет ТАСС.

Мухаммад V не имеет полной власти на Родине: страной правят правительство и премьер-министр. За плечами короля уже был один официальный брак, детей у короля нет. Оксана Воеводина – выпускница РГЭУ имени Плеханова. Конкурс красоты «Мисс Москва» она выиграла в возрасте 22 лет.

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