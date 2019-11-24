Миру пора избавиться от ядерного оружия — Папа римский
Миру необходимо избавиться от ядерного оружия, так как обладание им аморально, а использование — преступление против всего живого.
Такое заявление сделал Папа римский Франциск в ходе посещения понтификом Хиросимы и Нагасаки, на которые были сброшены атомные бомбы.
«Здесь, в огненной вспышке, исчезли множество мужчин и женщин, растворились мечты и надежда. Остались лишь тени и тишина»,— приводит Reuters выдержку из выступления понтифика у Мемориала мира в Хиросиме.
Ранее глава России Владимир Путин рассказал об «особой» миссии погибших под Северодвинском сотрудников «Росатома». По его словам, они разрабатывали не имеющее аналогов оружие.
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