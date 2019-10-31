Минздрав заявил о технической ошибке в данных о числе врачей

Министерство здравоохранения скорректировало данные о сокращении и приросте числа врачей в регионах из-за технической ошибки. Ранее в ведомстве подтвердили, что в 54 регионах в 2018 году количество врачей сократилось.

По уточненным данным, пишет РБК, сокращение количества врачей зафиксировали в 55 регионах, а не в 54. Наиболее негативная динамика в Чукотском автономном округе, где число врачей сократилось на 5,3% — с 341 до 323.

В материалах Минздрава говорилось, что лидером по сокращению стала Бурятия (59%), но позже в Минздраве уточнили, что там произошло сокращение врачей с 3673 до 3658.

Находившаяся на втором месте Новосибирская область, наоборот, показала прирост на 7% — с 11 005 до 11 090. В Томской области также произошел рост на 3%, а в Кемеровской области сокращение было не на 17,3%, а на 3% — с 9492 до 9275.

В Якутии число врачей выросло на 2% — с 4826 до 4947.

В Хакасии и Омской области, как заявляют в министерстве, количество медиков сократилось на 2%. Согласно предыдущим данным, в обоих регионах наблюдался прирост более чем на 300%.

По скорректированным данным, лидером прироста стал Ненецкий автономный округ — количество врачей увеличилось со 177 до 185. На втором месте — Москва (3,5%), на третьем — Ленинградская область (3,4%).

Ранее в Минздраве приводили статистику, согласно которой в двух российских регионах за год число врачей сократилось до 59%.