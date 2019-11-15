Минздрав прогнозирует сокращение санитаров в больницах

Минздрав прогнозирует сокращение санитаров в больницах

Фото: vsetreningi.ru

Сокращение количества младшего медицинского персонала в больницах России может быть связано с переаттестацией санитаров.

Как сообщили в Минздраве, к концу текущего года их количество может уменьшиться еще на несколько тысяч. В министерстве говорят, что младших медицинских работников проверяют на соответствие квалификации — при желании сотрудники медучреждений могут пройти обучение, чтобы достичь необходимого уровня подготовки.

Как считает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, решением проблемы могла бы стать финансовая поддержка от Минздрава, иначе больницы страны могут не досчитаться еще нескольких тысяч работников, сообщают «Известия».

За 2018 год число младшего медперсонала в государственных и муниципальных учреждениях сократилось на 9 процентов.

Ранее сообщалось о том, что во Владимире ведется прокурорская проверка после жалоб сотрудников скорой помощи на тяжелые условия труда и сокращение зарплаты. По данным надзорного ведомства, медикам сократили положенные выплаты в сентябре-октябре. Кроме того, врачам не оплачивали совмещение должностей, а автомобильный парк городской станции долгое время не ремонтировался.

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