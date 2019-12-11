Минздрав примет у британцев необходимый россиянам «Фортум»

Минздрав России договорился с британской фармкомпанией GlaxoSmithKline, которая занимается производством жизненно важного для пациентов с муковисцидозом антибиотика, о срочной и безвозмездной поставке лекарства в Россию.

«В Минздраве подтвердили информацию о проведенных переговорах и достигнутых договоренностях с представителями фармкомпании GSK», — передает ТАСС.

О дефиците в стране препарата «Фортум» ранее сообщили российские журналисты. По имеющейся информации, порядка четырех тысяч пациентов, страдающих этим заболеванием, оказались лишены препарата из-за закона об импортозамещении.

В связи с этим, представители пациентского сообщества больных муковисцидозом были намерены обратиться в суд с иском против Минздрава и Минпромторга. По мнению пациентов, действия ведомств нарушают их конституционное право на жизнь.

Муковисцидоз — генетическая болезнь, при которой слизь, вырабатываемая клетками, становится чрезмерно густой. Это, во-первых, провоцирует проблемы с легкими, а во-вторых — в густой слизи заводятся бактерии, вызывающие опасные инфекции.

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