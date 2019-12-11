Британцы готовы за свой счет передать лекарства россиянам

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline, которая занимается производством жизненно важного для пациентов с муковисцидозом антибиотик, предложила безвозмездно передать российским пациентам необходимое количество лекарства.

О дефиците в стране препарата «Фортум» ранее сообщили журналисты The Village. По информации издания, порядка четырех тысяч пациентов, страдающих этим заболеванием, оказались лишены «Фортума» из-за закона об импортозамещении.

Как сообщают Idel.Реалии, сейчас представители пациентского сообщества больных муковисцидозом намерены обратиться в суд с иском против Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли. По мнению пациентов, действия ведомств нарушают их конституционное право на жизнь.

Муковисцидоз — генетическая болезнь, при которой слизь, вырабатываемая клетками, становится чрезмерно густой. Это, во-первых, провоцирует проблемы с легкими, а во-вторых — в густой слизи заводятся бактерии, вызывающие опасные инфекции.

Ранее еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в России ограничены. Это прегабалин, тапентадол и тропикамид.

Читайте нас в мобильном приложении